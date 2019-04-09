В Минздраве предупредили украинцев об опасности холестерина и посоветовали, где можно бесплатно провериться
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
"Высокий уровень холестерина повышает риски возникновения атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта. Проходить тесты на уровень холестерина стоит каждые 4-6 лет или чаще, если вы в группе риска (диагностирована ишемическая болезнь сердца, избыточный вес, диабет, высокое давление ). Так называемый «плохой» холестерин проникает в стенку кровеносных сосудов. Там он накапливается в атеросклеротической бляшке, которая сужает просвет сосуда и препятствует свободному потоку крови ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самыми опасными атеросклеротическими бляшками есть содержащие значительное количество холестерина и имеют тонкое покрытие из соединительной ткани.
"Проверить уровень холестерина можно у врача - семейного врача, терапевта или педиатра. Анализ на общий холестерин входит в гарантированного государством пакета услуг первичной медицинской помощи, их пациенты получают бесплатно", - говорится в сообщении Минздрава.
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