В Минздраве предупредили украинцев об опасности холестерина и посоветовали, где можно бесплатно провериться

9 апреля, 2019, 17:06

Высокий уровень холестерина в крови может привести к развитию тяжелых сердечно-сосудистых болезней

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Высокий уровень холестерина повышает риски возникновения атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта. Проходить тесты на уровень холестерина стоит каждые 4-6 лет или чаще, если вы в группе риска (диагностирована ишемическая болезнь сердца, избыточный вес, диабет, высокое давление ). Так называемый «плохой» холестерин проникает в стенку кровеносных сосудов. Там он накапливается в атеросклеротической бляшке, которая сужает просвет сосуда и препятствует свободному потоку крови ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми опасными атеросклеротическими бляшками есть содержащие значительное количество холестерина и имеют тонкое покрытие из соединительной ткани.

"Проверить уровень холестерина можно у врача - семейного врача, терапевта или педиатра. Анализ на общий холестерин входит в гарантированного государством пакета услуг первичной медицинской помощи, их пациенты получают бесплатно", - говорится в сообщении Минздрава.