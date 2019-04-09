В Минске пришли с обыском к польскому телеканалу "Белсат"
9 апреля, 2019, 11:38
Во вторник, 9 апреля, белорусские силовики пришли с обыском к минскому офису польского телеканала "Белсат"
Об этом сообщается на его официальном сайте.
"В минский офис Белсата ломится Следственный комитет", - говорится в сообщении.
По словам журналистов, чтобы проникнуть в помещение, сотрудники МЧС спилили дверь.
"Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят обыск. В рамках дела проводятся следственные действия, не сообщается. Телефоны наших минских координаторов не соответствуют", - рассказали в Белсате.
Отметим, что это не первые следственные действия, которые осуществляет белорусские власти относительно польского телеканала.
В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал "Белсат" отказаться от использования торгового знака при трансляции на территорию страны.
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