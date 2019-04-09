В Киеве столкнулись в лоб трамваи, есть пострадавшие

9 апреля, 2019, 07:52

Вечером 8 апреля в Киеве произошло ДТП с участием двух трамваев

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Происшествие произошло недалеко от станции метро "Черниговская", трамваи столкнулись в лоб. Один из них поворачивал налево и протаранил встречный трамвай, который двигался прямо.

В результате столкновения пострадали трое пассажиров трамваев, их пришлось госпитализировать. Работники "Киевпастранса" отказались комментировать инцидент, обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.