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В Киеве столкнулись в лоб трамваи, есть пострадавшие

Вечером 8 апреля в Киеве произошло ДТП с участием двух трамваев

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Происшествие произошло недалеко от станции метро "Черниговская", трамваи столкнулись в лоб. Один из них поворачивал налево и протаранил встречный трамвай, который двигался прямо.

В результате столкновения пострадали трое пассажиров трамваев, их пришлось госпитализировать. Работники "Киевпастранса" отказались комментировать инцидент, обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.

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