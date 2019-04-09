В Киеве столкнулись в лоб трамваи, есть пострадавшие
9 апреля, 2019, 07:52
Вечером 8 апреля в Киеве произошло ДТП с участием двух трамваев
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Происшествие произошло недалеко от станции метро "Черниговская", трамваи столкнулись в лоб. Один из них поворачивал налево и протаранил встречный трамвай, который двигался прямо.
В результате столкновения пострадали трое пассажиров трамваев, их пришлось госпитализировать. Работники "Киевпастранса" отказались комментировать инцидент, обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.
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