9 апреля, 2019, 17:55

На Столичном шоссе в Киеве столкнулись Mazda и Mercedes с дипломатическими номерами

Об этом сообщают Вартови. Еспрессо .

По предварительной информации, в результате столкновения автомобиль Mazda выбросило с дороги прямо в кювет. Там машина влетела в дерево.

Отмечается, что в результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир, которые находились в Mazda. Оба с травмами различной степени тяжести забрала скорая. Водитель Mercedes повреждений не получил.

Причины дорожного происшествия будет выяснять следствие, говорится в сообщении.