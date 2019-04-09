В Киеве столкнулись Mazda и Mercedes с дипломатическими номерами
9 апреля, 2019, 17:55
На Столичном шоссе в Киеве столкнулись Mazda и Mercedes с дипломатическими номерами
Об этом сообщают Вартови. Еспрессо .
По предварительной информации, в результате столкновения автомобиль Mazda выбросило с дороги прямо в кювет. Там машина влетела в дерево.
Отмечается, что в результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир, которые находились в Mazda. Оба с травмами различной степени тяжести забрала скорая. Водитель Mercedes повреждений не получил.
Причины дорожного происшествия будет выяснять следствие, говорится в сообщении.
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