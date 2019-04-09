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В Киеве столкнулись Mazda и Mercedes с дипломатическими номерами

На Столичном шоссе в Киеве столкнулись Mazda и Mercedes с дипломатическими номерами

Об этом сообщают Вартови. Еспрессо .

По предварительной информации, в результате столкновения автомобиль Mazda выбросило с дороги прямо в кювет. Там машина влетела в дерево.

Отмечается, что в результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир, которые находились в Mazda. Оба с травмами различной степени тяжести забрала скорая. Водитель Mercedes повреждений не получил.

Причины дорожного происшествия будет выяснять следствие, говорится в сообщении.

 

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