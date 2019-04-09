В Киеве собираются запретить пристройки, балконы и кондиционеры на фасадах

9 апреля, 2019, 14:44

Департамент городского благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) подготовил проект решения о запрете пристроек, балконов и установок кондиционеров на фасадах архитектурных памятников и исторических зданий

Об этом рассказал глава департамента городского благоустройства Тарас Панча, сообщает пресс-служба КГГА.

"Для надлежащего внешнего вида Киева мы подготовили проект решения Киевсовета о запрете пристроек, изменения формы окон и балконов и установку кондиционеров на фасадах архитектурных памятников", - рассказал Панча.

По его словам, в 2019 году в Киеве предоставлено 13 поручений на демонтаж 21 пристройки к домам.

Эти пристройки являются незаконными, поскольку не имеют соответствующей разрешительной документации, землеотвод и других документов.

"Что касается пристроек к первым этажам домов, то должно быть основание для занятия земельного участка. После чего разрабатываются исходные данные, проект, значит разрешение на начало строительных работ, происходит строительство и ввод в эксплуатацию. Проблема, с которой мы боремся - это недобросовестные предприниматели , которые за деньги дорисовывают достройку в техническом паспорте дома ", - сообщил Панча.

В случае выявления такой пристройки инспектор по благоустройству вручает владельцу предписание с требованием предоставить разрешительные документы на строительство.

Если разрешительная документация отсутствует в течение трех дней, предписание подается на рассмотрение рабочей группы, которая проверяет наличие градостроительных условий, отвода земельного участка под строительство, контрольной карточки на временное нарушение благоустройства, разрешение на начало строительных работ.

В случае отсутствия таких документов рабочая группа принимает решение о демонтаже пристройки владельцем своими силами или по поручению Департамента городского благоустройства силами КП "Киевблагоустройство", сообщили в КГГА.