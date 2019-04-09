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В Колумбии фаны принесли на матч гроб с погибшим другом


фото: Twitter
На матч чемпионата Колумбии, который прошел на стадионе "Хенераль Сантандер", ультрас "Кукута Депортиво" принесли гроб со своим погибшим другом

Об этом сообщило издание True Faith в Twitter.

Молодого фаната Кристофера Джейка убили за день до матча, но его друзья попросили семью погибшего позволить им принести гроб с телом на матч.

"17-летний Кристофер Джейк, убит за день до матча, посетил игру своей команды. В гробу." Кукута "проигрывала, но сравняла счет, только гроб появилась на трибунах", - говорится в сообщении.

  • Колумбийская полиция задержала два автобуса с футбольными болельщиками, у которых было обнаружено более полтонны кокаина .
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