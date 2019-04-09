В Колумбии фаны принесли на матч гроб с погибшим другом

9 апреля, 2019, 14:57

На матч чемпионата Колумбии, который прошел на стадионе "Хенераль Сантандер", ультрас "Кукута Депортиво" принесли гроб со своим погибшим другом

Об этом сообщило издание True Faith в Twitter.

Молодого фаната Кристофера Джейка убили за день до матча, но его друзья попросили семью погибшего позволить им принести гроб с телом на матч.

"17-летний Кристофер Джейк, убит за день до матча, посетил игру своей команды. В гробу." Кукута "проигрывала, но сравняла счет, только гроб появилась на трибунах", - говорится в сообщении.

Last week we saw the Racing fan taking his granddad's skull to the celebrations around Buenos Aires.



Today, we're off to Cúcuta in Columbia where 17 year old Christopher Jácome, murdered the previous day, was taken from his home and to the match. In his coffin. pic.twitter.com/8DiAIezmDJ - John Milton #IfRafaGoesWeGo (@Geordioca) 7 апреля 2019 г.