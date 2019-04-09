В КГГА предупредили - будут ремонтировать мосты, поэтому времени на дорогу надо больше

9 апреля, 2019, 19:07

Киевская администрация просит водителей предусматривать больше времени на дорогу из-за ремонтов дорог

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает сайт городской власти.

"Сейчас дорожные специалисты восстановили активные работы на Южном мосту, ремонтируют деформационные швы. Их также капитально ремонтируют на мосту Метро. На мосту Патона проводятся противоаварийные мероприятия, а также готовят материалы для комплексного обследования перед проектными работами по реконструкции объекта", - сказал чиновник .

Он признал, что большинство мостов в часы пик стоят в пробках.

"Но согласитесь - лучше частично их перекрывать и осуществлять необходимые ремонты, чем закрывать полностью", - отметил Давтян.