В ФСБ заявили, что задержали участника Правого сектора

9 апреля, 2019, 14:57

Сотрудники российских спецслужб заявили, что задержали якобы участника организации "Правый сектор"

Об этом сообщает российский ТАСС.

"В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И. Н. - активный участник украинского праворадикальной организации Правый сектор", - утверждают в ФСБ.

Российские следователи заявили, что задержанный вступил в Правый сектор в 2014 году под псевдонимом Роман Чирка. Он якобы создал отряд Борзые для ведения партизанской войны против России.

"В январе 2018 он прибыл в Московский регион, где проживал с различных конспиративных адресами и распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы Правого сектора с целью привлечения граждан РФ в деятельность организации. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ.

В ФСБ также утверждали, что в ходе обысков по местам жительства и работы задержанного изъяли литературу, символику, обмундирования и снаряжения Правого сектора, а также средства связи.

"Российская спецслужба возбудила дело об организации деятельности экстремистской организации (ч.1.1 ст.282.2, ч.2 ст.282.2 Уголовного кодекса РФ)", - говорится в сообщении.