В ЦИК прокомментировали возможность изменения постановления о месте дебатов кандидатов в президенты

9 апреля, 2019, 13:02

Об этом сообщила на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Во-первых, ни один из штабов не обращался в ЦИК ни письменно, ни устно. Во-вторых, по изменению финансирования - обращаю внимание на ст. 62 закона о выборах президента Украины, который четко устанавливает, что эти дебаты проводятся за счет государственных средств и в данном случае ни ЦИК, ни кандидаты не имеют полномочий изменять положения. На сегодняшний момент ЦИК не видит оснований для изменения своего постановления, четко соответствует международным стандартам проведения теледебатов ", - сказала Слипачук.

Председатель ЦИК отметила, что другие дебаты кандидатов должны соответствовать норме закона, прописанной в ст. 58.

"Официальные, неофициальные - это условно. Законом установлена непосредственная обязанность ЦИК вместе с общественным вещателем провести дебаты в соответствии со ст. 62 Все остальное - по желанию. Оно также будет официальный характер, так как они должны быть организованы в соответствии с законом - в . 58 ", - пояснила Слипачук.

Председатель ЦИК отметила, что в месте проведения любых дебатов, в частности, не может быть символики кандидатов или других форм агитации, а ведущий дебатов должен выполнять функции исключительно модератора, а не арбитра. Слипачук также напомнила, что любые дебаты должны финансироваться исключительно за счет избирательных фондов кандидатов, а во время мероприятия должна быть соблюдена равенство возможностей участников.

Дебаты, организованные НСТУ и ЦИК, назначен на 20:00 пятницы, 19 апреля, в студии общественного вещателя.