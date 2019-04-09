В Бельгии суд освободил братьев-близнецов, потому что не смог их различить

9 апреля, 2019, 17:19

В Бельгии суд Левен оправдал братьев-близнецов по делу о драке в магазине из-за того, что их нельзя было различить

Об этом сообщает BBC .

28-летние Ибрагим и Мурат А. попали под суд за нападение и причинение вреда человеку в октябре 2015 года.

Полиция получила кадры с камер видеонаблюдения, однако братья были настолько похожими, что ни полиция, ни жертва не смогли разобраться, кто виноват.

В результате суд сообщил, что нет достаточных доказательств для осуждения обоих близнецов.

Братья вступили в перепалку, когда один из них упал с велосипеда.

Падение спровоцировало у прохожих смех. Один из братьев разозлился и ударил прохожего мужчину, а второй попытался удержать своего близнеца, схватив его за спину.

Несмотря на то, что обоих братьев вызвали на допрос, только один пришел, утверждая, что он сначала пытался остановить брата, который напал на мужчину, но потом сам нанес удар.

Оба близнеца ранее судимы. В 2011 году один из них получил условный срок лишения свободы за кражу с насилием, а его брата оправдали из-за спорных доказательства.