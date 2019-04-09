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Уровень доверия к банкам в Украине остается низким, - НБУ

Уровень доверия населения к банковской системе Украины остается низким

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

"Уровень доверия населения к украинскому центральному банку, как и в другие органы государственной власти, остается низким. Однако знаете ли вы, что за последний год показатели доверия к НБУ и украинским банкам, по данным социологических опросов, начали расти?" - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что последний опрос Центра Разумкова показало, что на сегодня баланс доверия-недоверия к НБУ составляет минус 47%, а к банкам - минус 59%, тогда как еще в прошлом году соответствующие показатели достигали минус 60% и минус 70% соответственно .

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