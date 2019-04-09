Умер народный артист Украины Петр Бенюк

9 апреля, 2019, 20:43

На 74 году жизни скончался актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове.

"Сегодня из жизни ушел выдающийся актер театра и кино народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда. Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим ", - говорится в сообщении.

Петр Михайлович Бенюк родился 4 марта 1946 года в поселке Быткив Надвирнянского района на Прикарпатье. Старший брат актера Богдана Бенюка.

Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Работал во Львовском Национальном академическом украинском драмтеатре им. Заньковецкой. Народный артист Украины (1996 год). Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Сыграл в фильмах "Голод-33" (1991), "Тарас Шевченко: Завещание" (1992), "Преступление со многими неизвестными" (1993), "Вперед, за сокровищами гетмана" (1993), сериале "Роксолана. Любимая жена Халифа" (1997) и других.