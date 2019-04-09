Украинский политзаключенного Балуха поместили в штрафизолятор

9 апреля, 2019, 13:16

Осужденного в аннексированом Крыму украинского активиста Владимира Балуха разместили в штрафной изолятор колонии №4 российского города Торжок

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

Они сообщили, что политзаключенный находится там с с 4 апреля, а останется - до 19 апреля.

Правозащитники отметили, что получили информацию от сестры Балуха Надежды, в которой российские сотрудники пенитенциарной службы отказались принять посылку для Владимира Балуха.

"Посылку с продуктами и вещами в нее снова отказались принять, аргументировав тем, что пока удерживаемый находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не предусмотрены. В штрафном изоляторе задержанных держат в жестких условиях - на хлебе и воде", - говорится в сообщении.