Украинский политзаключенного Балуха поместили в штрафизолятор
9 апреля, 2019, 13:16
Осужденного в аннексированом Крыму украинского активиста Владимира Балуха разместили в штрафной изолятор колонии №4 российского города Торжок
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.
Они сообщили, что политзаключенный находится там с с 4 апреля, а останется - до 19 апреля.
Правозащитники отметили, что получили информацию от сестры Балуха Надежды, в которой российские сотрудники пенитенциарной службы отказались принять посылку для Владимира Балуха.
"Посылку с продуктами и вещами в нее снова отказались принять, аргументировав тем, что пока удерживаемый находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не предусмотрены. В штрафном изоляторе задержанных держат в жестких условиях - на хлебе и воде", - говорится в сообщении.
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор гляделки - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой .
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В феврале 2019 Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении.
- 13 марта 2019 этапирован из Керчи политзаключенного Владимира Балуха "нашли" в Ярославле . Об этом сообщили российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева в Facebook.
- 27 марта журналистка Виктории Ивлева сообщила, что украинский активист Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери.
- Позже стало известно, что политзаключенного перевели из СИЗО в Твери в колонию.
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