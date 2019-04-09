Украине не видать "открытого неба" с ЕС до конца Brexit, - Омелян

9 апреля, 2019, 16:36

Украина не подпишет соглашение с ЕС о свободном авиасообщении, пока не завершится Brexit

Об этом на брифинге сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Общественное .

"Сегодня как раз была встреча с послом Катара и они в той же ситуации. Их переговоры об« открытом небе »с ЕС так же остановлены из-за позиции Великобритании и Испании по Гибралтара. До завершения Brexit, то скорее всего вопрос Гибралтара не найдет своего решения . Заблокированная не только Украины, но и многие решения внутри самого ЕС, и от этого страдают многие страны ", - отметил министр.

Омелян добавил, что в приоритете для Мининфраструктуры увеличение квот количества маршрутов и авиакомпаний в двустороннем направлении.