Украина отдала РФ подозреваемого в убийстве главного редактора российского Forbes - росСМИ
9 апреля, 2019, 21:24
Украина выдала России Магомеда Дукузова, подозреваемого в убийстве главного редактора российского филиала Forbes Пола Хлебникова
Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки, передают российские СМИ.
"Несмотря на осложнения межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, компетентными органами Украины в текущем году принято решение о выдаче в Россию 22 человек, в том числе Дукузова М.И., которого обвиняют в убийстве главного редактора российского издания журнала Forbes, гражданина США Пола Хлебникова", - говорится в докладе.
Служба безопасности Украины в 2017 году задержала уроженца Чечни, который был в розыске Интерпола за участие в убийстве главного редактора российского Forbes.
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