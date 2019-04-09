Украина отдала РФ подозреваемого в убийстве главного редактора российского Forbes - росСМИ

9 апреля, 2019, 21:24

Украина выдала России Магомеда Дукузова, подозреваемого в убийстве главного редактора российского филиала Forbes Пола Хлебникова

Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки, передают российские СМИ.

"Несмотря на осложнения межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, компетентными органами Украины в текущем году принято решение о выдаче в Россию 22 человек, в том числе Дукузова М.И., которого обвиняют в убийстве главного редактора российского издания журнала Forbes, гражданина США Пола Хлебникова", - говорится в докладе.

Служба безопасности Украины в 2017 году задержала уроженца Чечни, который был в розыске Интерпола за участие в убийстве главного редактора российского Forbes.