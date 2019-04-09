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Украина - на первом месте в Европе и Центральной Азии по объемам денежных переводов трудовых мигрантов, - Всемирный банк

По данным Всемирного банка, объемы денежных переводов в Украину в 2018 году составили $ 14 млрд

Об этом сообщают во Всемирном банке (ВБ).

В ВБ отмечают, что объемы денежных переводов в Украину в прошлом году выросли на 19%, если сравнивать с данными 2017 года.

Таким образом Украина по объемам денежных переводов обогнала Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.

Объясняют рост в объеме денежных переводов в Украину совершенствованием методологии расчетов объемов денежных переводов, а также ростом потребности в рабочей силе в соседних с Украиной государствах, в частности Польши.

В целом, согласно данным ВБ, в страны Европы и Центральной Азии в 2018 году поступило $ 59 млрд.

Почти 255 всех денежных переводов, полученных в регионе, поступили именно в Украину.

Больше всего денег в мире в прошлом году перевели трудовые мигранты из Индии: в страну поступило $ 79 млрд. В Китай мигранты прислали $ 67 млрд, а в Мексику - $ 36 млрд.

Всего в мире трудовые мигранты перевели $ 529 млрд в год, что на 9,6% больше, чем годом ранее.

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  • Напомним, в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособных ресурсов в 2019 году Украина заняла первое место . На втором оказалась Болгария, а на третьем - Румыния

  • Согласно данным Международного валютного фонда, за рубежом работают около 2-3 миллионов украинцев .

  • В Государственном департаменте США предупредили , что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего Украины.

  • В 2019 году трудовая миграция из Украины замедлится , считают в НБУ.

  • В течение прошлого года украинские заробитчане перевели в Украину $ 10,88 млрд , что составило 8,3% от валового внутреннего продукта Украины за 2018 год.

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