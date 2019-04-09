Украина - на первом месте в Европе и Центральной Азии по объемам денежных переводов трудовых мигрантов, - Всемирный банк
Об этом сообщают во Всемирном банке (ВБ).
В ВБ отмечают, что объемы денежных переводов в Украину в прошлом году выросли на 19%, если сравнивать с данными 2017 года.
Таким образом Украина по объемам денежных переводов обогнала Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.
Объясняют рост в объеме денежных переводов в Украину совершенствованием методологии расчетов объемов денежных переводов, а также ростом потребности в рабочей силе в соседних с Украиной государствах, в частности Польши.
В целом, согласно данным ВБ, в страны Европы и Центральной Азии в 2018 году поступило $ 59 млрд.
Почти 255 всех денежных переводов, полученных в регионе, поступили именно в Украину.
Больше всего денег в мире в прошлом году перевели трудовые мигранты из Индии: в страну поступило $ 79 млрд. В Китай мигранты прислали $ 67 млрд, а в Мексику - $ 36 млрд.
Всего в мире трудовые мигранты перевели $ 529 млрд в год, что на 9,6% больше, чем годом ранее.
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