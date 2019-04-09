Ученые нашли молекулярное сходство у мамонтов и неандертальцев

9 апреля, 2019, 22:06

Исследователи из Тель-Авивского университета посчитали, что мамонты имели молекулярное сходство с неандертальцами

Об этом сообщает Naked Science.

Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предусматривает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 000 лет назад, и неандертальцы имели генетически схожие черты. Шерстистые мамонты появились в Сибири примерно 300 000 лет назад и после этого распространились по Европе и Северной Америке.

Эти животные имели грубую длинную шерсть, которая иногда достигала в длину 90 сантиметров. Под ней находился подшерсток и слой жира толщиной почти 10 сантиметров.

По словам исследователей, неандертальцы и мамонты жили вместе на территории Европы во время ледникового периода. Приматы ели мамонтов, но, как предполагают ученые, сами были генетически на них похожи. Чтобы проверить эту гипотезу, авторы проанализировали три тематические исследования, посвященные генетическим вариантам и аллелям, связанным с адаптацией к холодному климату. Аллели - альтернативные формы гена, возникающие в результате мутации, которые находятся в том же месте хромосомы.

Первое исследование посвящено гену LEPR, который связан с терморегуляцией и накоплением жировой ткани. Второе сосредоточено на генах, отвечающих за работу белков кератинов в обоих видов. В третьем речь шла о генах MC1R и SLC7A11, которые принимали участие в пигментации кожи и волос.

Подробнее о результатах рассказал ведущий автор работы Мейдад Кислев (Meidad Kislev): "Наши наблюдения показывают возможную схожесть между многочисленными молекулярными вариантами, которые привели к подобным адаптивным эпигенетическим признакам двух видов. Оба произошли из Евразии от африканского предка. Эти результаты подтверждают предположение о конвергентной эволюции".

Конвергентная эволюция - независимый эволюционный процесс, в результате которого организмы из разных групп приобретают сходные черты из-за нахождения в одних и тех же условиях среды. По словам авторов, эти данные могут послужить основой для других эволюционных исследований по этой теме, которая касается млекопитающих с большим мозгом и длинными жизненными циклами.