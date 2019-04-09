У Зеленского заверили, что юрист Коломойского Богдан не влияет на них

9 апреля, 2019, 22:26

Тот факт, что адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан работает в предвыборном штабе Владимира Зеленского, не влияет на взгляды кандидата в президенты

Так считает эксперт команды Зеленского по вопросам электронного правительства Александр Мережко, передает Общественное.

"Юрист - это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан предоставлял какие-то юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит... То есть я не вижу никакой логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист с кем-то, это как-то меняет ситуацию имеет какое-то влияние на взгляды Зеленского", - заявил Мережко.

По его мнению, сейчас не каждый хочет объявлять о своем сотрудничестве со штабом Зеленского, чтобы не подвергаться определенной опасности.

"Заявить открыто сейчас, что ты сторонник или работаешь в команде Зеленского, в условиях безумного давления, в условиях такой грязной кампании, это, по-моему, достаточно такой мужественный шаг, поэтому может не каждый хочет это сделать", - сказал представитель команды Зеленского.

Читайте также: Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти