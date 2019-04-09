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Трон Наполеона продали на аукционе за 500 тыс евро

На аукционе в исторической резиденции французских монархов Фонтенбло трон французского императора Наполеона Бонапарта продали за 500 тыс евро

Об этом сообщил аукционный дом Osenat, который занимался проведением торгов.

"Императорский трон продан за 500 тыс евро, включая сборы", - говорится в сообщении.

Этот лот стал основным на прошлых торгах. Имя нового владельца трона не сообщается.

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