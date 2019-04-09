Трон Наполеона продали на аукционе за 500 тыс евро
9 апреля, 2019, 15:57
На аукционе в исторической резиденции французских монархов Фонтенбло трон французского императора Наполеона Бонапарта продали за 500 тыс евро
Об этом сообщил аукционный дом Osenat, который занимался проведением торгов.
"Императорский трон продан за 500 тыс евро, включая сборы", - говорится в сообщении.
Un coup d'œil en salle pendant les enchères du "Fauteuil de trône impérial", adjugé 500000 € frais inclus, aujourd'hui à Fontainebleau #osenat #auction #napoleon pic.twitter.com/WrapwUAQnA- Osenat (@OsenatSVV) 7 апреля 2019 г.
Этот лот стал основным на прошлых торгах. Имя нового владельца трона не сообщается.
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