Tesla научат объезжать ямы
9 апреля, 2019, 19:25
Систему автопилота на моделях Tesla научат объезжать ямы
О возможном появлении такой опции в настройках системы заявил глава американской компании Маск в Тwitter.
Заявление Маска прозвучало в ответ на твит одного из владельцев Tesla, который остался поражен работой автопилота. Авто может самостоятельно съезжать на дороги, примыкающие к шоссе и справляться с решениями.
Однако, если раньше для осуществления маневра требовалось подтверждение водителя, то теперь Autopilot может делать все самостоятельно.
@elonmusk @Tesla awesome job on AP .. Really love it. Have one feature request. Swerve the car where possible within a lane, to avoid small potholes to increase tire life.- Karthikeyan (@ kkarthi002) 7 апреля 2019 г.
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