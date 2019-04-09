9 апреля, 2019, 19:25

Систему автопилота на моделях Tesla научат объезжать ямы

О возможном появлении такой опции в настройках системы заявил глава американской компании Маск в Тwitter.

Заявление Маска прозвучало в ответ на твит одного из владельцев Tesla, который остался поражен работой автопилота. Авто может самостоятельно съезжать на дороги, примыкающие к шоссе и справляться с решениями.

Однако, если раньше для осуществления маневра требовалось подтверждение водителя, то теперь Autopilot может делать все самостоятельно.