//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Tesla научат объезжать ямы

Систему автопилота на моделях Tesla научат объезжать ямы

О возможном появлении такой опции в настройках системы заявил глава американской компании Маск в Тwitter.

Заявление Маска прозвучало в ответ на твит одного из владельцев Tesla, который остался поражен работой автопилота. Авто может самостоятельно съезжать на дороги, примыкающие к шоссе и справляться с решениями.

Однако, если раньше для осуществления маневра требовалось подтверждение водителя, то теперь Autopilot может делать все самостоятельно.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать