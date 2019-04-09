Синоптик предупредила украинцев о небольших дождях сегодня
9 апреля, 2019, 06:30
В некоторых местах Украины 9 апреля будут дожди, в Киеве будет сухо и тепло
Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Атмосферный фронт принесет на западную часть Украины локальные периодические дожди, температура воздуха также понизится на западе, +9 ... + 14.
На севере Украины будет тепло, + 15 ... + 17, есть вероятность небольшого дождя, но в основном сухо.
На востоке будет преобладать сухая воздушная масса. + 14 ... + 16.
В центральной части осадков не ожидается, будет много солнца, умеренная теплая погода, + 16 ... + 18.
В южной части будет теплее +15 ... + 20, без осадков.
В Киеве температура воздуха поднимется до +17, осадков не ожидается.
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