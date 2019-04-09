Синоптик предупредила украинцев о небольших дождях сегодня

9 апреля, 2019, 06:30

В некоторых местах Украины 9 апреля будут дожди, в Киеве будет сухо и тепло

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Атмосферный фронт принесет на западную часть Украины локальные периодические дожди, температура воздуха также понизится на западе, +9 ... + 14.

На севере Украины будет тепло, + 15 ... + 17, есть вероятность небольшого дождя, но в основном сухо.

На востоке будет преобладать сухая воздушная масса. + 14 ... + 16.

В центральной части осадков не ожидается, будет много солнца, умеренная теплая погода, + 16 ... + 18.

В южной части будет теплее +15 ... + 20, без осадков.

В Киеве температура воздуха поднимется до +17, осадков не ожидается.