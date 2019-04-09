Сутки на Донбассе: погиб боец ООС, еще трое - ранены. Потери оккупантов - 13 боевиков

9 апреля, 2019, 07:35

В понедельник, 8 апреля, российские боевики на Донбассе 13 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 7 раз - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В общем террористы выпустили по украинским позициям 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометную мину калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил с 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Водяного, с 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов - в районе поселка Пески, с 82-мм минометов и гранатометов различных систем - неподалеку Авдеевки, из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Опытного, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрел ецькои оружия - под Лебединским, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Верхнеторецком, со станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Каменки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм в районе Новотошковское, из 122-мм артиллерийских систем - вблизи Крымского, с 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Золотого-4, с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у Луганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Объединенные силы ответили на каждый обстрел террористов. По данным разведки, 8 апреля оккупанты потеряли 13 боевиков: 7 - погибшими, 6 - ранеными.