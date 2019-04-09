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Сколько женщин среднего возраста считают себя красивыми, - исследование

Сотрудники британского ритейлера в сфере красоты и здоровья Boots выяснили, сколько женщин среднего возраста считают себя красивыми

Об этом пишет Unilad.

В опросе приняли участие 1600 женщин в возрасте от 39 до 53 лет. Только 60% (960 человек) дали положительный ответ на вопрос о том, довольны ли они своей внешностью. Более того, 70% оказались уверены в том, что на 40-50-летних женщин никто не обращает внимания.

Кроме этого в ходе опроса специалисты выяснили, что восьми из десяти респонденток важно, чтобы их считали красивыми "как снаружи, так и внутри".

Оказалось, что некоторые черты характера наряду с внешними данными помогают им чувствовать себя увереннее и привлекательнее. Среди них, в частности, оказались умение признавать свои ошибки, быть честным с собой и другими, а также самоирония, сострадание, умение отстаивать свои права и защищать права других.

 

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