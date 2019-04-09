СБУ схватила женщину, которая подстрекала людей к созданию "Запорожской народной республики"
9 апреля, 2019, 17:46
СБУ пресекла деятельность пророссийской интернет-пропагандистки, которая в соцсетях призвала к созданию "Запорожской народной республики"
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Запорожья осуществляла администрирования ресурса" Запорожская народная республика "и распространяла пророссийские деструктивные публикации, в том числе материалы с призывами к лишению Украины выхода к Азовскому и Черному морям через создание на территории юго-восточных областей фейковых" Новороссии ", - говорится в сообщении.
По результатам проведения сотрудниками СБУ неотложных следственных действий интернет-активистку задержали, изъяли технические средства осуществления противоправной деятельности.
Читайте также
-
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
Читайте также
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений
-
-