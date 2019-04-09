СБУ схватила женщину, которая подстрекала людей к созданию "Запорожской народной республики"

9 апреля, 2019, 17:46

СБУ пресекла деятельность пророссийской интернет-пропагандистки, которая в соцсетях призвала к созданию "Запорожской народной республики"

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Запорожья осуществляла администрирования ресурса" Запорожская народная республика "и распространяла пророссийские деструктивные публикации, в том числе материалы с призывами к лишению Украины выхода к Азовскому и Черному морям через создание на территории юго-восточных областей фейковых" Новороссии ", - говорится в сообщении.

По результатам проведения сотрудниками СБУ неотложных следственных действий интернет-активистку задержали, изъяли технические средства осуществления противоправной деятельности.