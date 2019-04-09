СБУ получила обращение "Миротворца" относительно возможного финансирования Зеленского спецслужбами РФ

9 апреля, 2019, 12:06

Центр "Миротворец" обратился к СНБО, СБУ и Верховной Раде относительно возможного финансирования российскими спецслужбами и их террористическими организациями предвыборной кампании Владимира Зеленского

Об этом сообщает Радио Свобода .

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что ведомство получило это обращение и будет его изучать.

"Насколько я знаю, вчера вечером получили обращение. Будем изучать", - сказала она.

"В процессе своей деятельности, связанной с мониторингом каналов связи представителей российских спецслужб и террористических организаций, 25 февраля 2019 центром" Миротворец "получены сведения о том, что спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации принимают непосредственное участие в финансировании предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ", - говорится в обращении.

В своем обращении "Миротворец" добавляет материалы переписки офицера российских спецслужб с боевиком по финансированию кампании Зеленского.