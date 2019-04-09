СБУ получила обращение "Миротворца" относительно возможного финансирования Зеленского спецслужбами РФ
Об этом сообщает Радио Свобода .
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что ведомство получило это обращение и будет его изучать.
"Насколько я знаю, вчера вечером получили обращение. Будем изучать", - сказала она.
"В процессе своей деятельности, связанной с мониторингом каналов связи представителей российских спецслужб и террористических организаций, 25 февраля 2019 центром" Миротворец "получены сведения о том, что спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации принимают непосредственное участие в финансировании предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ", - говорится в обращении.
В своем обращении "Миротворец" добавляет материалы переписки офицера российских спецслужб с боевиком по финансированию кампании Зеленского.
Обращение Центра «Миротворец» в Совет Национальной безопасности Украины, Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины pic.twitter.com/w94N8hMwbD- ℳγrtvorets.center (@myrotvorets_) 7 апреля 2019 г.
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