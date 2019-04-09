Российский правозащитный центр "Мемориал" признал 24 украинских моряка военнопленными

9 апреля, 2019, 18:25

"Мемориал" поддержал мнение специалистов по международному праву о том, что инцидент в Керченском проливе является международным военным конфликтом, а задержаны украинские моряки - военнопленными

Об этом говорится в заявлении правозащитного центра.

"Мы согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержаны украинские моряки - военнопленными. По содержанию международного гуманитарного права матросам и офицерам не предвидится уголовная ответственность по законам стороны, их задержала", - рассказали в "Мемориале".