Российский правозащитный центр "Мемориал" признал 24 украинских моряка военнопленными
9 апреля, 2019, 18:25
"Мемориал" поддержал мнение специалистов по международному праву о том, что инцидент в Керченском проливе является международным военным конфликтом, а задержаны украинские моряки - военнопленными
Об этом говорится в заявлении правозащитного центра.
"Мы согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержаны украинские моряки - военнопленными. По содержанию международного гуманитарного права матросам и офицерам не предвидится уголовная ответственность по законам стороны, их задержала", - рассказали в "Мемориале".
- 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-