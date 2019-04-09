Российский комментатор назвал лжецом экс-игрока сборной Украины
9 апреля, 2019, 15:54
Российский комментатор Василий Уткин прокомментировал слова защитника "Карпат" Артема Федецкого, который отказался от 2 млн евро зарплаты в российском клубе
Об этом Уткин написал в Twitter.
Артем Федецкий заявил, что российский клуб предложил ему 2 млн евро, но он отказался. "Думали, я раздвиньте ножки и побегу", - сказал экс-игрок сборной Украины.
Уткин отреагировал на это с иронией. "Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику - 2 млн евро Федецкому никто и никогда не предложил ни в России, ни где. Парень лжет".
К обсуждению присоединился экс-футболист "Зенита" и сборной России Владислав Радимов. "Думаю, за 2 млн евро он бы ноги раздвинул. Согласен, Вась. Врет точно".
"Самое интересное здесь в том, что настоящего биологического мужчину раздвинутые ноги не делают доступным. Как там устроено в Федецкого, впрочем, я не знаю", - ответил Уткин.
- Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий назвал недопустимым переход Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".
- Защитник сборной Украины Артем Федецкий сыграл с пограничниками в футбол в зоне АТО.
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