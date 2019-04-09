Россия запланировала на этот год последний и решительный бой за Украину, - Климпуш-Цинцадзе

9 апреля, 2019, 21:51

Нельзя поддаваться на насаждаемое российской пропагандой мнение, что, мол, "в ЕС нас никто не ждет"

Об этом сказала вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.

"Наши ближайшие соседи, поляки, словаки и румыны успешно прошли евроинтеграционный путь из-за того, что никогда не ставили под сомнение свою европейскость. Зато украинцев постоянно склоняют к мысли, что мы не европейцы", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Вместе с тем, украинцам пропаганда РФ пытается привить мысль о безальтернативности внеблокового статуса Украины или возможности компромисса с Российской Федерацией, наемники которой уже забрали тринадцать тысяч жизней украинцев, отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Российская Федерация видит 2019 год как последний и решительный бой за Украину. Если им удастся нас расшатать, мы оправдаем кремлевский прогноз о том, что якобы Украина - государство, которое не сложилось. Я верю, что мы государство ситуации. Я верю, что мы способны, мы ответственны и мы знаем, чего хотим достичь ", - сказала вице-премьер.