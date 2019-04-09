Расписание движения, легальность и цена: в Украине заработала интерактивная карта для 4 тыс. автобусных маршрутов

9 апреля, 2019, 15:58

Онлайн-сеть разработали на основе открытых данных Министерства инфраструктуры

Об этом на брифинге рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Общественное .

Украинцы теперь могут узнавать расписание движения, легальность перевозчика и промежуточные станции межобластных и международных автобусных маршрутов страны на одном сервисе.

"На сегодня в Украине работает около 20 тыс. компаний, которые перевозят более 100 млн пассажиров. Наша цель, чтобы эти путешествия были комфортными. Для этого мы переходим в интерактивный инструмент, и любой с помощью клика мышки сможет узнать, какие компании работают в этом городе, населенном пункте или селе, какие маршруты и по какой цене отправляются ", - отметил министр.

Он добавил, что 30-40% украинского рынка перевозок находятся в тени, а потому электронные инструменты, в частности, онлайн-реестр всех лицензий, электронный кабинет перевозчика и новая интерактивная карта, должны заставить компании работать законно.

Новый сервис уже работает - он доступен по ссылке на сайте Мининфраструктуры .

Пользователи, в частности, могут оставлять свои комментарии по подтверждениями о сервисе компаний.

Недобросовестных перевозчиков будет контролировать Укртрансбезпека вместе с Национальной полицией.

Интерактивную карту разрабатывало Агентство журналистики данных TEXTY.ORG.UA в рамках проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".