"Подруга Супермена" может сесть пожизненно, потому что вербовала людей в "рабский" секс-культ

9 апреля, 2019, 11:15

Актриса Элисон Мак признала себя виновной в причастности к секс-культу внутри организации NXIVM, хотя она отвергала все обвинения

Об этом сообщает The New York Times.

Мак грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока. Приговор ей вероятно объявят в сентябре, а суд над другими фигурантами дела стартует уже в конце апреля.

"Я должна понести полную ответственность за свои поступки. Мне очень жаль жертв в этом деле. Я приношу извинения тем, кому причинила боль, пока по ошибке следовала учению Кита Раньери", - заявила Элисон Мак в суде.

Согласно обвинению, Мак вербовала жертв в организацию, которая якобы занимается курсами по саморазвитию. Ее обвиняют в причастности к заговору и принуждении двух жертв к сексуальной связи с лидером "учение" Китом Раньери, за что она якобы получила неуказанную сумму денег.

Участники тайной группы, построенной по принципу пирамиды, заставляли женщин заниматься сексом с Раньери и работать в рабских условиях. Чем дальше продвигались новые участники, тем дороже становились курсы, а психологическое давление увеличивалось.

При вступлении в культ женщины предоставляли компромат на себя и близких, который затем использовался против них. Жертв также клеймили в области гениталий.

Справка:

Раньери основал Nxvim в 1990 году. В построенном им культе находилось около 50 женщин. В марте 2018 года был арестован в Мексике и экстрадирован в США.

Мак больше всего известна по роли подруги Кларка Кента (Супермена) в сериале "Тайны Смолвиля". Актрису взяли под стражу в апреле 2018 года, но отпустили под залог в пять миллионов долларов и отправили под домашний арест. Она - одна из шести обвиняемых по делу NXIVM.