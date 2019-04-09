"Ливерпуль" - "Порту": анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

9 апреля, 2019, 09:00

Сегодня в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" принимает "Порту"

"Ливерпуль" в 1/8 финала ЛЧ прошел немецкую "Баварию - 0: 0, 3: 1 . "Порту" на этой стадии соревнований одолел итальянскую "Рому" - 1: 2, 3: 1 (в дополнительное время).

Перед игрой Лиги чемпионов "Ливерпуль" 5 апреля в чемпионате Англии победил в гостях "Саутгемптон" - 3: 1, набрал 82 очка и вышел на первое место. Ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - команда Юргена Клоппа опережает на 2 пункта.

"Порту" 5 апреля в чемпионате Португалии обыграл дома "Боавишту" - 2: 0, набрал 69 очков и делит лидерство в турнирной таблице с "Бенфикой".

"Ливерпулю" в сегодняшнем матче не поможет дисквалифицированный защитник Эндрю Робертсон. За "Порту" из-за лишних предупреждений не сыграют защитник Пепе и хавбек Эктор Эррера, из-за травм матч пропустят форварды Венсан Абубакар и Бруну Кошта.

Ориентировочные составы команд:

"Ливерпуль": Алиссон; Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк; Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта; Салах, Фирмино, Мане.

"Порту": Касильяс; Макси Перейра, Фелипе, Милитао, Алекс Теллес; Данилу, Оттава, Корона; Браими, Марега, Соарес.