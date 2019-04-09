9 апреля, 2019, 10:29

9 апреля президент Финляндии Саули Ниинистьо и президент России Владимир Путин проведут переговоры в рамках Санкт-Петербургского Арктического форума

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Конечно, я спрошу о ситуации в Украине, о событиях в Керченском проливе, прежде всего о судьбе украинских моряков - о том, что произошло с пленными", - сказал Ниинистьо.

Он выразил обеспокоенность тем, что международная правовая система разрушается и мир возвращается к временам холодной войны.

"Холодная война закончилась с распадом Советского Союза. Сейчас же мы идем к тому, что распадаются и старые соглашения, которые сдерживали конфликт", - сказал финский лидер.

Кроме того, глава Финляндии планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Совета Европы.

"Там сейчас не могут понять, покинет ли Россия Совет до конца. Совет Европы - это именно правозащитный орган. Если Россия покинет его, то диалог с Европой приблизится к нулю. Во время нашего председательства мы не сможем решить этот вопрос, но мы стремимся к тому , чтобы тема возвращения России в Совет осталась открытой. Чтобы такая возможность сохранялась", - рассказал Ниинистьо.

В работе Арктического форума примут также участие премьер-министры Швеции и Норвегии. Ниинистьо считает, что одной из тем на переговорах в Санкт-Петербурге будет громкий случай нарушений GPS-сигнала.

"Об этом говорилось так много, что, скорее всего, темy поднимут и на этот раз", - сказал глава Финляндии.