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Президент Финляндии в России заявил, что санкции останутся, пока РФ не изменится

Введенные против Российской Федерации санкции останутся в силе, пока не изменится позиция Москвы

Об этом сказал президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Петербурге, передает УНИАН .

"Санкции были введены через российские действия. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто", - заявил Ниинистьо.

В то же время он подчеркнул, что Финляндия намерена во время своего председательства в Европейском Союзе вести с Россией диалог.

По словам президента Финляндии, нужно поддерживать лучшие отношения со своими соседями, насколько это возможно.

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