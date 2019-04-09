Президент Финляндии в России заявил, что санкции останутся, пока РФ не изменится
9 апреля, 2019, 17:35
Введенные против Российской Федерации санкции останутся в силе, пока не изменится позиция Москвы
Об этом сказал президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Петербурге, передает УНИАН .
"Санкции были введены через российские действия. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто", - заявил Ниинистьо.
В то же время он подчеркнул, что Финляндия намерена во время своего председательства в Европейском Союзе вести с Россией диалог.
По словам президента Финляндии, нужно поддерживать лучшие отношения со своими соседями, насколько это возможно.
- Ранее сообщалось, что 9 апреля президент Финляндии Саули Ниинистьо и президент России Владимир Путин проведут переговоры в рамках Санкт-Петербургского Арктического форума.
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