Президент Бразилии: Мы с США стараемся посеять раскол в армии Венесуэлы

9 апреля, 2019, 12:28

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна совместно с США работают над тем, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии

Об этом он рассказал в интервью радиостанции Jovem Pan, сообщает DW.

"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", - отметил Болсонару.

В случае военного вторжения в Венесуэлу бразильский президент собирается сначала обратиться в Совет национальной обороны Бразилии и Конгресса, чтобы принять решение и скоординировать дальнейшие действия.

Если глава Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут в результате какой-либо иностранной интервенции, то, независимо от того, кто придет к власти, в стране может вспыхнуть партизанская война, организованная сторонниками Мадуро, считает Болсонару.

Венесуэла переживает серьезный политический кризис. 22 января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок - в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его в качестве легитимного лидера.