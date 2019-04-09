Правительство запретило выключать электроэнергию для государственных стратегических предприятий
9 апреля, 2019, 12:22
Кабинет министров Украины запретил отключать от электроэнергии стратегические государственные предприятия в сферах связи и телекоммуникации
Соответствующая постановление правительства опубликовано в правительственной газете 9 апреля, и она вступила в силу, передает "Общественное" .
Правительственным документом запрещено отключать от услуг электроснабжения стратегические предприятия государства, играющие ключевую роль в безопасности страны. В то же время, правительство ограничило действие постановления только сферами телекоммуникации и связи.
- Напомним, что накануне стало известно, что от электроэнергии отключили ряд государственных компаний из-за того, что они не заключили договора о закупке электроэнергии с новым поставщиком.
- Среди таких компаний, например, "Вода Донбасса", которая поставляет питьевую воду для ряда городов и сел на подконтрольной и неподконтрольной частях Донбасса. Также от электроэнергии отключили ряд государственных шахт.
- Отключение от электроэнергии происходит в связи с реформой энергорынка. Так, с 1 января 2019 услуги производства и поставки электроэнергии были разделены, а компании обязали заключить договоры с новыми поставщиками.
- Новые договоры должны заключить до 31 марта, до тех пор электричество поставляла компания "Укринтенерго".
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