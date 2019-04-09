Правительство запретило выключать электроэнергию для государственных стратегических предприятий

9 апреля, 2019, 12:22

Кабинет министров Украины запретил отключать от электроэнергии стратегические государственные предприятия в сферах связи и телекоммуникации

Соответствующая постановление правительства опубликовано в правительственной газете 9 апреля, и она вступила в силу, передает "Общественное" .

Правительственным документом запрещено отключать от услуг электроснабжения стратегические предприятия государства, играющие ключевую роль в безопасности страны. В то же время, правительство ограничило действие постановления только сферами телекоммуникации и связи.