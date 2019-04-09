Порошенко пообещал не назначать бизнес-партнеров на должности в случае переизбрания

9 апреля, 2019, 10:40

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Он сказал, что учел допущенные ошибки в стратегической коммуникации и кадровой политике.

"Действительно изменил коммуникацию, в том числе и с гражданским обществом. Спасибо, потому что эта инициатива шла от гражданского общества в эти напряженые времена", - рассказал президент.

Он сказал также, что первая его ошибка была коммуникационная.

"Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества. Потому что нужно было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от России - ты должен убедить общество, и это будет правило следующих пяти лет. И изменение стратегической коммуникации: когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов - это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку ", - отметил Порошенко.

По его словам, вторая ошибка была в кадровой политике. В частности, в назначении тех или иных фамилий. Впрочем, фамилии Порошенко не назвал.

"Хочу подчеркнуть следующее - никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока", - заявил президент.

Он также добавил, что этот принцип должны исповедовать все, а не только он.

"Вы спросите, а кто же будет назначен? Лидеры объединенных территориальных общин - молодые люди, которые учились организовывать стратегическую коммуникацию. Лидеры, которые решали проблемы общества, которые заботились о людях, которые непосредственно из маленького села, поселка, города сегодня стали реальными лидерами. Не те политиканы, которые ходят по ток-шоу, а они ", - сказал Порошенко.

Президент сказал, что будет формировать команду из лидеров общин.

"Хочу подчеркнуть, что первый кадровый резерв, первые социальные лифты, из которых я буду формировать команду, новую команду будут лидеры общин, умеют обеспечивать стратегическую коммуникацию, общаться с гражданским обществом, которые знают, что такое улучшать жизнь общины, которые знают как служить государству. Уверен, что все у нас будет хорошо", - резюмировал Порошенко.