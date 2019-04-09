Полиция провела совещание на "Олимпийском", потому что готовится к возможным дебатам
9 апреля, 2019, 12:26
Полиция начала подготовку к возможным дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов 2019 на НСК "Олимпийский"
Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова в Facebook.
"Полиция готовится к обеспечению общественного порядка и безопасности на Олимпийском. Прямо сейчас председатель Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГСЧС Николай Чечеткин, руководство Нацгвардии и дирекция стадиона провели координационное совещание на стадионе, где, возможно, состоятся дебаты кандидатов в президенты ", - отметила Атаманова.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, предусмотренных законом теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя, а не на стадионе НСК "Олимпийский".
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