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Полиция провела совещание на "Олимпийском", потому что готовится к возможным дебатам

Полиция начала подготовку к возможным дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов 2019 на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова в Facebook.

"Полиция готовится к обеспечению общественного порядка и безопасности на Олимпийском. Прямо сейчас председатель Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГСЧС Николай Чечеткин, руководство Нацгвардии и дирекция стадиона провели координационное совещание на стадионе, где, возможно, состоятся дебаты кандидатов в президенты ", - отметила Атаманова.

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