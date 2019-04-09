Польские истребители в этом году 18 раз поднимались на перехват самолетов РФ над Балтикой

"Командующий Польского военного контингента" Орлик 8 ", подполковник Адам Калиновский сказал, что с начала нынешнего развертывания контингента польские пилоты совершили 18 боевых полетов", - говорится в сообщении.

Только за прошедшую неделю в рамках миссии по патрулированию Baltic Air Policing истребители НАТО дважды вылетали для распознания российских военных самолетов над Балтийским морем.

По информации Министерства обороны Литвы, истребители НАТО 1 апреля идентифицировали российский транспортный самолет Ан-26. Этот самолет, согласно плану полета, летел из Калининградской области, но имел выключены приемо-передающие устройства. Транспондер был также выключен у российского разведывательного самолета Ил-20, что 4 апреля летел в направлении Калининградской области.

К концу месяца миссию Baltic Air Policing выполняют солдаты Польского военного контингента "Орлик 8", развернутого на авиабазе в литовском городе Шяуляй.

Как сказал представитель контингента майор Адам Мазур, польские истребители F-16 поднимаются по сигналу высших органов командования. "Пилоты одеваются и как можно быстрее запускают двигатели. Их направляют туда, где была обнаружена угроза", - сказал он.

Впервые в миссии Baltic Air Policing Польша приняла участие в 2005 году. Поляки являются одними из самых активных ее участников. Нынешний контингент развернут в Литве в восьмой раз. В следующий раз польские пилоты будут защищать воздушное пространство стран Балтии в следующем году.