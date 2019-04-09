Пограничники сказали, сколько в 2018 году зафиксировали любителей георгиевской ленты

9 апреля, 2019, 17:28

Украинские пограничники фиксируют факты демонстрации лицами георгиевских ленточек на границе и линии разграничения с временно оккупированными территориями

Об этом сообщил советник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Украинские пограничники фиксируют факты демонстрации лицами георгиевских (гвардейских) лент при пересечении ими государственной границы Украины, въезда на временно оккупированных территориях Украины или выезда из них. В некоторых случаях иностранцам отказывается во въезде на территорию нашего государства. В общем только за 2018 органами Государственной пограничной службы Украины выявлено более 70 таких нарушений ", - написал Слободян.

Он призвал парламент установить орган, который имеет право составлять и рассматривать протоколы о соответствующих нарушениях.