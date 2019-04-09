Поездка с пользой. В метро Лондона установили автомат с рассказами

9 апреля, 2019, 22:55

В лондонском метро на станции Canary Wharf установили автомат с рассказами известных писателей

Об этом сообщает The National, передает ТСН.

Автомат установили по инициативе правительства после исследования, согласно которому 36% жителей города не прочитали даже одну книгу в год из-за нехватки времени, а 70% охотно почитали бы хорошую книгу по дороге на работу или домой.

Кроме того, привлекли к написанию коротких рассказов известного романиста Энтони Горовица. Также в автомате можно приобрести короткие детективы и рассказы на одну поездку от Вирджинии Вульф, Чарльза Диккенса и Льюиса Кэрролла.