Поездка с пользой. В метро Лондона установили автомат с рассказами
9 апреля, 2019, 22:55
В лондонском метро на станции Canary Wharf установили автомат с рассказами известных писателей
Об этом сообщает The National, передает ТСН.
Автомат установили по инициативе правительства после исследования, согласно которому 36% жителей города не прочитали даже одну книгу в год из-за нехватки времени, а 70% охотно почитали бы хорошую книгу по дороге на работу или домой.
Кроме того, привлекли к написанию коротких рассказов известного романиста Энтони Горовица. Также в автомате можно приобрести короткие детективы и рассказы на одну поездку от Вирджинии Вульф, Чарльза Диккенса и Льюиса Кэрролла.
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