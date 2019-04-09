Под офисом Зеленского за провокацию задержали 2 человек
9 апреля, 2019, 19:37
Полиция задержала двух мужчин, которые повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку
Об этом пресс-служба полиции Киева сообщает в Facebook .
Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку, говорится в сообщении.
Отмечается, что правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком.
Правопорушикив задержаны и доставлены в управление полиции, сообщении.
В полиции добавили, что после первоочередной проверки и объяснений мужчин будет дана правовая оценка их действиям.
- Напомним, 9 апреля несколько сотен человек пришли митинговать перед офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве.
- Количество участников акции под офисом Зеленского увеличивается . Глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов пригласил часть людей в помещение.
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