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Под офисом Зеленского за провокацию задержали 2 человек

Полиция задержала двух мужчин, которые повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку

Об этом пресс-служба полиции Киева сообщает в Facebook .

Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку, говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком.

Правопорушикив задержаны и доставлены в управление полиции, сообщении.

В полиции добавили, что после первоочередной проверки и объяснений мужчин будет дана правовая оценка их действиям.

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