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Песня Джамалы "Solo" вошла в ТОП-10 чартов Великобритании

Песня "Solo" украинской певицы Джамалы вошла в ТОП-10 британских чартов

Об этом исполнительница сообщила в Instagram.

В частности, песня в чарте Upfront Club 30 заняла 7 место, а 8 позицию синг занял в чарте Commercial Pop Top 30.

"Solo сразу в двух чартах Великобритании. Upfront Club 30 - 7 ступень, Commercial Pop Top 30 - 8 ступень!" - написала она.

Кроме того, Джамала анонсировала выход клипа на композицию, который должен состояться в мае 2019 года.

 

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