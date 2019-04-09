Первоклассники пяти областей могут остаться без парт, - Гриневич
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.
"Областные советы Волынской и Ивано-Франковской областей планируют распределить деньги для закупки оборудования для первых классов Нуш только в мае, а Киевская, Тернопольская и Запорожская области вообще не имеют понимания относительно возможных сроков принятия этого решения", - отметила министр.
Без такого распределения местные органы самоуправления не могут начать закупки, а значит в этих регионах высокий риск срыва закупок парт и другого оборудования для классов "Новой Украинской школы" до 1 сентября, говорится в сообщении.
По словам Гриневич, 12 областей-лидеров распределили все средства, а значит в ближайшее время смогут начать закупку. В частности, речь идет про Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую, Луганскую, Одесскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черновицкую, Полтавскую, Сумскую и Львовскую области.
"Более-менее по плану идут те регионы, которые планируют распределение на апрель. Среди них: Житомирская, Закарпатская, Николаевская, Харьковская, Черкасская, Черниговская, Херсонская области и. Киев", - подчеркнула министр.
- Напомним, 1 сентября 2018 448000 школьников начали обучение по новым государственным стандартом - в Украине стартовала программа "Новая украинская школа".
- На переоснащение школ из государственного бюджета выделяется 1 млрд 385 млн грн - это самая большая сумма, когда-либо тратилась в Украине на образование.
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