Первоклассники пяти областей могут остаться без парт, - Гриневич

9 апреля, 2019, 19:04

В пяти областях не распределили средства для закупок оборудования первоклассникам новой украинской школы

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

"Областные советы Волынской и Ивано-Франковской областей планируют распределить деньги для закупки оборудования для первых классов Нуш только в мае, а Киевская, Тернопольская и Запорожская области вообще не имеют понимания относительно возможных сроков принятия этого решения", - отметила министр.

Без такого распределения местные органы самоуправления не могут начать закупки, а значит в этих регионах высокий риск срыва закупок парт и другого оборудования для классов "Новой Украинской школы" до 1 сентября, говорится в сообщении.

По словам Гриневич, 12 областей-лидеров распределили все средства, а значит в ближайшее время смогут начать закупку. В частности, речь идет про Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую, Луганскую, Одесскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черновицкую, Полтавскую, Сумскую и Львовскую области.

"Более-менее по плану идут те регионы, которые планируют распределение на апрель. Среди них: Житомирская, Закарпатская, Николаевская, Харьковская, Черкасская, Черниговская, Херсонская области и. Киев", - подчеркнула министр.