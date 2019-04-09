Переименование УПЦ (МП): Парубий обжалует решение суда, который признал его действия противоправными

9 апреля, 2019, 12:04

Голова Верховной Рады Андрей Парубий заявил о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева о противоправности его действий в связи с принятием закона, обязывающего УПЦ МП указать в своем названии принадлежность к России

Об этом он заявил, открывая утреннее пленарное заседание парламента во вторник, 9 апреля, передает Еспресо.TV

"Решение Окружного суда не является окончательным. Я буду обжаловать его в апелляционной инстанции, а если потребуется - то и в кассационной", - сказал Парубий.

Он сказал, что закон действует, а "прихода Московского патриархата должны законно и честно называться - Российской православной церковью в Украине и не прятаться под названием Украинской православной церкви".

"Украинская православная церковь в Украине одна. Украинцы не верят кремлевским манипуляциям - реванш не пройдет, закон остается в силе и в дальнейшем продолжается активный переход общин к Православной церкви Украины", - отметил Парубий.