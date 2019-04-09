Переименование УПЦ (МП): Парубий обжалует решение суда, который признал его действия противоправными
Об этом он заявил, открывая утреннее пленарное заседание парламента во вторник, 9 апреля, передает Еспресо.TV
"Решение Окружного суда не является окончательным. Я буду обжаловать его в апелляционной инстанции, а если потребуется - то и в кассационной", - сказал Парубий.
Он сказал, что закон действует, а "прихода Московского патриархата должны законно и честно называться - Российской православной церковью в Украине и не прятаться под названием Украинской православной церкви".
"Украинская православная церковь в Украине одна. Украинцы не верят кремлевским манипуляциям - реванш не пройдет, закон остается в силе и в дальнейшем продолжается активный переход общин к Православной церкви Украины", - отметил Парубий.
- Напомним, 10 декабря парламент принял закон "О внесении изменений в Закон Украины" О свободе совести и религиозных организациях "относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признана осуществила военную агрессию против Украины и / или временно оккупировала часть территории Украины ".
- Соответствующий закон обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к России.
- Ранее председатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сообщил, что Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия председателя Верховной Рады Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименование Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-