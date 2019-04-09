Перерывы в электроснабжении в Украине в 2,8 раза длиннее, чем в странах ЕС
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
Если плановые отключения электроэнергии в Украине ограничивались минутами и часами, то неплановые могли длиться по несколько суток.
В общем перерыва электроснабжения в Украине в 2,8 раза длиннее, чем в странах Европейского Союза.
Средняя плановая перерыв в электроснабжении (SAIDI) в Украине в 2018 году зафиксирована на уровне 455 мин, а неплановая - 696 мин.
Для поривння, в странах ЕС продолжительность плановых перерывов составляет 160 мин, а неплановых - 102 мин.
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Напомним, 11 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), усилила требования к гарантированным стандартам качества электроснабжения . Потребитель должен получить компенсацию, если запланированные перерывы электроснабжения с предупреждением потребителя превышают 48 часов.
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