Перерывы в электроснабжении в Украине в 2,8 раза длиннее, чем в странах ЕС

9 апреля, 2019, 16:58

В 2018 году украинцы сталкивались с отключением света от 9 минут до нескольких дней

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Если плановые отключения электроэнергии в Украине ограничивались минутами и часами, то неплановые могли длиться по несколько суток.

В общем перерыва электроснабжения в Украине в 2,8 раза длиннее, чем в странах Европейского Союза.

Средняя плановая перерыв в электроснабжении (SAIDI) в Украине в 2018 году зафиксирована на уровне 455 мин, а неплановая - 696 мин.

Для поривння, в странах ЕС продолжительность плановых перерывов составляет 160 мин, а неплановых - 102 мин.