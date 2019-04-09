ОБСЕ обнаружила танки и "Грады" оккупантов на месте разрушенного аэропорта "Луганск"

9 апреля, 2019, 14:55

Наблюдатели специальной миссии ОБСЕ обнаружили танки вне мест отвода вооружения на месте разрушенного российскими оккупантами Международного аэропорта "Луганск" примерно в 10 км к югу от Луганска

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, 7 апреля миссия зафиксировала территории бывшего аэропорта 7 танков Т-72 и 6 зенитных ракетных комплексов 9К35.

Кроме того, в этот же день в этом же месте ОБСЕ обнаружила 7 самоходных гаубиц 2С1, 6 РСЗО БМ-21 "Град" и 9 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 единиц, Д-30 "Лягушка", 122 мм - 4 единицы).

Еще один танк (предположительно Т-64) наблюдатели обнаружили 4 апреля вблизи н. п. Углегорск (49 км северо-восточнее Донецка).