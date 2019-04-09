НАБУ обыскивает Государственную судебную администрацию
9 апреля, 2019, 14:55
Детективы Национального антикоррупционного бюро обыскивают помещения Государственной судебной администрации (Киев)
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
Отмечается, что обыск санкционирован и проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники для нужд судов Украины за счет государственного бюджета.
Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины (Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).
Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали весной 2018 года.
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