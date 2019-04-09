На Донбассе боевики били по украинским военным с БМП и "заслужили" ответ
9 апреля, 2019, 18:42
В зоне проведения ООС на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них пять раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС с вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
- Напомним, во вторник, 9 апреля, вблизи с. Зайцево Бахмутского района во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) взорвалась группа пиротехнических работ ДСНС.
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