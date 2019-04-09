На Донбассе боевики били по украинским военным с БМП и "заслужили" ответ

9 апреля, 2019, 18:42

В зоне проведения ООС на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них пять раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС с вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.