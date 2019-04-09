//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МВД и Нацполиция готовы к дебатам на НСК "Олимпийский"

Руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции обсудили расстановку сил в случае дебатов на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На НСК состоялось выездное координационное совещание с участием первого заместителя главы МВД Украины Сергея Ярового, председателя Нацполиции Сергея Князева, председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, руководства Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекции стадиона.

"В частности, правоохранители обсудили количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к безопасности. Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, участвующих в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Князев отметил готовность полиции к обеспечению безопасности людей.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать