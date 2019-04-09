МВД и Нацполиция готовы к дебатам на НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
На НСК состоялось выездное координационное совещание с участием первого заместителя главы МВД Украины Сергея Ярового, председателя Нацполиции Сергея Князева, председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, руководства Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекции стадиона.
"В частности, правоохранители обсудили количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к безопасности. Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, участвующих в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.
Князев отметил готовность полиции к обеспечению безопасности людей.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, предусмотренных законом теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя, а не на стадионе НСК "Олимпийский".
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