МВД и Нацполиция готовы к дебатам на НСК "Олимпийский"

9 апреля, 2019, 15:49

Руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции обсудили расстановку сил в случае дебатов на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На НСК состоялось выездное координационное совещание с участием первого заместителя главы МВД Украины Сергея Ярового, председателя Нацполиции Сергея Князева, председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, руководства Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекции стадиона.

"В частности, правоохранители обсудили количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к безопасности. Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, участвующих в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Князев отметил готовность полиции к обеспечению безопасности людей.