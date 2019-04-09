Медведчук заявил, что боевики "Д/ЛНР" согласились на его план об автономии
9 апреля, 2019, 21:39
"ДНР" и "ЛНР" предварительно согласились на план кума Путина Медведчука, который предусматривает автономию ОРДЛО в составе Украины
Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, передает 112.ua.
"Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотренные свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, ' связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях", - сказал Медведчук.
- Напомним, во время выдвижения кандидатом в президенты Юрия Бойко кум Путина Виктор Медведчук призвал изменить конституцию Украины, чтобы ОРДЛО получили "автономию".
- По обращению депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука следователи Генеральной прокуратуры открыли дело на Медведчука.
- ГПУ видит в действиях Медведчука признак преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), ведь Конституцией Украины законодательно закреплено территориальное устройство Украины (ст.133), которой предусмотрены Донецкую и Луганскую области как административно-территориальные единицы в составе государства.
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