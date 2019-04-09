Медведчук заявил, что боевики "Д/ЛНР" согласились на его план об автономии

9 апреля, 2019, 21:39

"ДНР" и "ЛНР" предварительно согласились на план кума Путина Медведчука, который предусматривает автономию ОРДЛО в составе Украины

Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, передает 112.ua.

"Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотренные свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, ' связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях", - сказал Медведчук.